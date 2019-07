Hagi vinde inca un jucator de mare perspectiva: Starul de la Viitorul care se pregateste de transferul in Belgia

Ziare.

Tot in Belgia ar urma sa ajunga si atacantul Denis Dragus, jucator ce a implinit 20 de ani la inceputul lunii iulie.Patronul si antrenorul celor de la Viitorul a recunoscut ca sunt negocieri pentru transferul lui Dragus la Standard Liege si ca fosta campioana a Romaniei este dispusa sa isi vanda vedeta."Sunt discutii cu Standard, important este ca ne dorim acest transfer, iar Denis merita. Este un moment bun pentru a face acest pas. Belgia are un campionat bun, de nivelul doi, jucatorii romani au facut lucruri bune acolo si reprezinta etapa catre nivelul unu", a explicat Hagi, citat de Telekomsport Viitorul ar urma sa incaseze "doar" doua milioane de euro in urma cedarii lui Dragus, insa va pastra un procent insemnat, de 30%, din drepturile federative ale jucatorului.Asta inseamna ca Hagi are sanse sa incaseze inca si mai multi bani daca Dragus va confirma in Belgia si va fi vandut catre o echipa mai mare, pe modelul Razvan Marin.Negocierile pentru transferul lui Dragus sunt in desfasurare si pare a fi o chestiune de zile pana cand afacerea va fi perfectata.