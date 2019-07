Liga 1 Viitorul lui Hagi trece greu de Chindia

Ziare.

Dobrogenii s-au impus cu scorul de 1-0 la capatul unui meci mult mai complicat decat se asteptau.Unicul gol al intalnirii a fost inscris de brazilianul Eric de Oliveira cu un sut plasat de la marginea careului advers.In urma acestei victorii, Viitorul confirma startul perfect de sezon, cu doua victorii in primele doua etape ale sezonului.: Aioani - M. Martac, M. Leca, C. Dinu, R. Neciu - D. Novac - C. Negut, O. Bic, L. Mihai, Neicutescu - M. VodutRezerve: D. Moldovan, A. Burlacu, D. Dumitrascu, A. Dudea, Yameogo, D. Florea, A. SerbanAntrenor: Viorel Moldovan : Tordai - Boboc, Tiru, V. Ghita, B. Kuipers - A. Ciobanu, Artean, Tircoveanu - Eric, G. Ganea, A. CalcanRezerve: Cabuz, Mladen, De Nooijer, Dulca, Ammari, H. Keyta, G. IancuAntrenor: Gheorghe HagiM.D.