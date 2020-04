Masura drastica luata de Gica Hagi la Viitorul

Ziare.

"Regele" a luat decizia de a reduce salariile jucatorilor timp de... un an si jumatate!Anuntul a fost facut de presedintele clubului constantean, Gica Popescu, care se asteapta ca "greul de-abia acum incepe"."Nu am redus salariile doar pe perioada starii de urgenta. Am facut aceasta reducere salariala pe o perioada de un an si jumatate! Pentru ca greul de-abia acum incepe, cand se va termina aceasta stare de urgenta", a anuntat Gica Popescu la Antena Sport "Am avut probleme, cum sa n-avem probleme pentru ca am avut de negociat 150 de contracte. La fel de importanti sunt si cei care tund iarba, care fac de mancare si cei care spala echipamentul. Pana la urma am ajuns la o intelegere cu toti angajatii clubului. Am fost primul club care a facut aceasta chestiune", a adaugat acesta.Pentru prima oara de la trecerea la formatul cu 16 echipe, Viitorul n-a prins play-off-ul in acest sezon, ceea ce inseamna ca in sezonul urmator nu va evolua in cupele europene.