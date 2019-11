Oficialii lui Sepsi lanseaza acuzatii grave dupa infrangerea cu Viitorul: "Executie in direct!"

Ziare.

Maganerul formatiei ardelene, Cornel Sfaiter, nu s-a sfiit sa acuze jocuri de culise care s-ar face pentru ca echipa sa sa nu mai prinda play-off-ul.Cei de la Sepsi acuza vehement arbitrajul lui Sebastian Coltescu si cred ca "centralul" a ajutat inclusiv Craiova, formatie pe care elevii lui Grozavu o vor infrunta in etapa urmatoare."E o tristete mare. Sa joci 65 de minute in 9 oameni... A fost arbitraj de Liga 4. A fost un arbitraj de nota 2. Au fost o sumedenie de greseli. Cartonasele galbene au fost date usor. La 3-1 dai penalty?! Am ramas repede in 8 oameni de camp. Al doilea galben la Bouhenna a fost dat usor, mai ales ca primul a venit dupa proteste. A fost executie in direct!Pe baieti i-am felicitat pentru efortul depus. Ce poti sa le zici?! Arbitrul si-a batut joc de munca unor oameni, a unor antrenori . Sa dai un arbitru din Craiova inaintea unui joc in Craiova da de gandit. Se putea gasi alt arbitru. Sunt convins ca cei de la Comisia Centrala de Arbitri vor analiza prestatia lui Coltescu", a declarat Sfaiter la Telekomsport Si antrenorul Leo Grozavu a avut acelasi discurs, el acuzand de asemenea eliminarile dictate prea usor."Mi-e si greu, nici nu stiu cu ce sa incep. In primul rand, mi-e rusine de mine ca trebuie sa vorbesc despre domnul Coltescu, care e la al nu stiu catalea joc pe care il strica. Si astazi a avut o prestatie jalnica.Atata timp cat primele doua faulturi au fost cartonase fara niciun fel de problema, era clar. Eram avizati, le-am transmis jucatorilor. Din pacate nu au stiut nici ei sa gestioneze. E dificil sa joci impotriva unui asemenea arbitru. 36,25 Nu mai vorbesc despre penalty-ul dat la 3-1 pentru adversari. CCA stia foarte bine ca urmatoarea etapa jucam cu Craiova si ne-a trimis arbitru din Craiova. Nu stiu daca e coincidenta sau prostie", a declarat si Grozavu. Sepsi a pierdut cu scorul de 4-1 in deplasarea de la Viitorul dupa un meci in cre a avut doi jucatori eliminati.Echipa este pe un dezamagitor loc 11, la mare distanta de play-off.