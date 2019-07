Panica la Viitorul dupa anuntul schimbarii adversarei din Europa League: Suntem in criza de timp

Ziare.

Cristian Bivolaru, directorul detinatoarei Cupei si Supercupei, spune ca echipa lui Hagi intra in criza de timp."Nu am primit nimic de la UEFA . Sistemul e foarte complicat in Belgia. Am fost instiintati de la tragerea la sorti ca s-ar putea schimba adversarul. Suntem in criza de timp, speram sa aflam mult mai din vreme. Mai e o saptamana si se joaca meciul. Asteptam reactia UEFA", a spus Cristian Bivolaru pentru ProSport Gruparea belgiana Mechelen a fost condamnata pentru blaturi si are interdictie de a juca in cupele europene in acest sezon.Cum Mechelen era direct calificata in grupele Europa League, in locul ei va merge in aceasta faza Standard Liege . Antwerp, adversara Viitorului, va urca mai sus in preliminarii, iar dobrogenii ar urma sa joace acum cu Gent.Saptamana viitoare ar trebui sa se dispute prima mansa a turului II preliminar din Europa League.