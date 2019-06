Performanta remarcabila pentru pustii lui Gica Hagi: Au invins-o pe Real Madrid la Budapesta

Program complet - Puskas Suzuki Cup U17 2019

Echipa under 17 a Viitorului a invins sambata, cu 2-1, grupa sub 17 ani a celor de la Real Madrid!Dupa succesul din ziua inaugurala cu Honved Budapesta (3-1), Academia Hagi U17 a sustinut, sambata, al doilea joc in cadrul puternicului turneu international Puskas Suzuki Cup U17, editia 2019.Jucatorii pregatiti de Constantin Falina (antrenor) si Lucian Burchel (director tehnic) au intalnit pe Real Madrid, pe care au invins-o cu 2-1.Ibericii au deschis scorul in min.6 prin Israel Salazar Piriz, insa Academia Hagi nu a acuzat socul si a intors imediat rezultatul prin "dubla" lui Filip Ilie, anunta site-ul oficial al constantenilor Au evoluat pentru Academia Hagi U17: Stanciulescu - Bileca, Danuleasa (41 Birzu), Sirbu, Grosu - Malaele (47 Voicu), Popescu, Grameni - Mustaca (31 Bodisteanu), Ilie (31 Munteanu), Mihai (31 Pocol).Urmatorul meci al Academiei Hagi la Puskas Suzuki Cup 2019 va fi duminica, de la ora 16.15, contra lui Flamengo Rio de Janeiro.Sabin Stanciulescu, Cosmin Trandafir - portari; Darius Grosu, Iulian Bileca, Gabriel Danuleasa, Gabriel Buta, Dan Sirbu, Bogdan Lazar, Daniel Birzu, Nicolas Popescu, Robert Voicu, Roberto Malaele, Constantin Grameni, Razvan Iorga, Radu Pocol, Robert Mustaca, Louis Munteanu, Filip Ilie, Remus Mihai, Stefan Bodisteanu - jucatori de camp. Staff: Lucian Burchel (director tehnic), Constantin Falina (antrenor), Silviu Dobre (preparator fizic), Cosmin Sirbu (kinetoterapeut), Stefan Soldat (team manager).ora 13.30 Bayern Munchen - Academia Puskas 0-3 (Grupa A)ora 15.15 Real Madrid - Honved Budapesta 0-1 (Grupa B)ora 16.45 Panathinaikos - NK Osijek 2-0 (Grupa A)ora 14.30 Honved Budapesta - Academia Hagi 1-3 (Grupa B)ora 16.15 Flamengo Rio de Janeiro - Real Madrid 1-0 (Grupa B)ora 18.00 Academia Puskas - NK Osijek 0-1 (Grupa A)ora 14.30 Academia Hagi - Real Madrid 2-1 (Grupa B)ora 16.15 Honved Budapesta - Flamengo Rio de Janeiro 3-2 (Grupa B)ora 18.00 Bayern Munchen - Panathinaikos (Grupa A)ora 14.30 Bayern Munchen - NK Osijek (Grupa A)ora 16.15 Flamengo Rio de Janeiro - Academia Hagi (Grupa B)ora 18.00 Academia Puskas - Panathinaikos (Grupa A)ora 14.00 Locurile 7-8: 4A - 4Bora 15.30 Locurile 5-6: 3A - 3Bora 17.30 Finala mica: 2A - 2Bora 19.00 Finala MARE: 1A - 1BDurata unei partide este de 60 de minute (2 x 30 min.) .