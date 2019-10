Pierdere importanta suferita de Viitorul lui Hagi

Ziare.

com

Directorul tehnic Lucian Burchel, omul care are un rol esential in dezvoltarea academiei lui Hagi, a hotarat sa demisioneze.Redam integral comunicatul de presa transmis de clubul Viitorul Constanta:- Incepand de astazi, Lucian Burchel nu mai este directorul tehnic al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, fiind dorinta expresa a acestuia de a intrerupe activitatea la clubul nostru.- Director Tehnic al Academiei Gheorghe Hagi inca de la infiintarea acesteia, Lucian Burchel este unul din cei care au contribuit din plin la realizarea performantelor din aceasta perioada, in care s-au cucerit nu mai putin de 24 de titluri nationale!- Iti multumim Lucian Burchel pentru toate realizarile din acesti ani si te asteptam sa fii alaturi de noi si la urmatorul moment important al clubului nostru, cand vom lansa cartea despre Academia Hagi si FC Viitorul.