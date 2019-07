Presa din Belgia anunta transferul unui international roman la Standard Liege

Ziare.

com

Cotidianul La Derniere Heure anunta ca Standard Liege a prezentat o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru atacantul Denis Dragus, de la Viitorul.Pe langa cele doua milioane de euro, Standard ii propune lui Hagi si un procentaj dintr-un eventual viitor transfer, precum in cazul lui Razvan Marin, cedat in aceasta vara la Ajax Amsterdam.Denis Dragus are 20 de ani si e cotat la doua milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.14 goluri si 6 pase de gol are Dragus pentru Viitorul in 60 de meciuri disputate.Luna aceasta, Gica Hagi l-a vandut in Belgia, la Genk, pe fiul sau Ianis, in schimbul a 4 milioane de euro.I.G.