Promisiunea lui Hagi dupa eliminarea Viitorului din Europa League: "Incerc sa ma ridic la nivelul lor"

"Regele" spune ca nu poate face minuni peste noapte, insa promite ca va incerca sa ajunga la nivelul marilor cluburi europene pentru a se putea lupta de la egal la egal cu ele."Suntem tineri si increzatori, dar sunt realist, nu pot sa creez minuni peste noapte. Nu-mi convine ce s-a intamplat in cele doua meciuri. Dar stati linistiti, eu o sa incerc sa ma ridic la nivelul lor. Nu stiu cat timp o sa-mi ia, dar o sa o fac asta.Trebuie sa ne dezvoltam, sa muncim mult, ca sa ne ridicam la nivelul fotbalului belgian. Sa construim infrastructura si bugete, altfel n-avem nicio sansa. Daca nu progresam, o sa ne intreaca si tarile din jurul nostru. Cum sa ne batem cu belgienii, cand ei au doar buget de investitii de 15 milioane de euro?", a declarat Gica Hagi, citat de gsp.ro Viitorul lui Gica Hagi a parasit cupele europene dupa o victorie in fata belgienilor de la Gent.Detinatoarea Cupei si a Supercupei Romaniei n-a reusit decat o victorie la limita, scor 2-1, pe teren propriu a fost eliminata din Europa League in turul II preliminar, dupa ce a pierdut mansa tur cu 6-3.