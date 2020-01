Reactia clubului Viitorul dupa demisia neasteptata a lui George Ogararu

Ziare.

Oficialii clubului patronat de Gica Hagi au mentionat ca decizia de a pleca i-a apartinut in totalitate lui Ogararu."Incepand de astazi, domnul George Ogararu nu mai este Directorul de Scouting si Relatii Internationale al FC Viitorul Constanta. A fost decizia personala a fostului international roman de a nu mai continua activitatea la formatia noastra.FC Viitorul Constanta ii multumeste pentru contributia pe care a avut-o la succesele echipei in anul 2019 si ii ureaza mult succes in continuare!", se arata in comunicatul constantenilor.Conform informatiilor aparute in presa, Ogararu a demisionat din cauza unui conflict cu Gica Hagi, care i-a reprosat transferurile proaste facute C.S.