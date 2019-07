Reactia lui Hagi dupa infrangerea la scor a Viitorului in Europa League: "Totul e posibil in fotbal"

Ziare.

Hagi a recunoscut ca echipa sa a facut un meci dezastruos din punct de vedere defensiv, insa a remarcat faptul ca ofensiva s-a descurcat foarte bine.In aceste conditii, el spune ca nu este imposibil ca detinatoarea Cupei si a Supercupei Romaniei sa intoarca soarta calificarii in returul de pe teren propriu."Incep cu lucrurile bune. Chiar daca am suferit o infrangere grea, cred ca ofensiv am jucat bine, de asta am si marcat trei goluri in deplasare. Defensiv, parerea mea, am jucat foarte slab. Din pacate, le-am dat foarte multe spatii in prima repriza. Ei au calitate, au aratat, au jucatori foarte buni. Am marcat goluri in repriza a doua.E greu sa spui, trebuie sa marcam goluri multe acasa. In plan defensiv nici ei nu au jucat bine, lucru care imi da sperante acasa. Putem sa facem un meci bun, perfect. Trebuie sa nu luam goluri si sa marcam trei goluri. Totul e posibil in fotbal, important e sa credem in continuare. Dupa o repriza proasta, am facut o repriza secunda foarte buna. Asa ca ramanem cu repriza a doua si vedem ce facem la Constanta. S-a vazut ca ambele echipe au facut greseli in plan defensiv. Joaca bine ofensiv, dar avem de lucrat defensiv. Noi de marcat, marcam, de jucat stim sa jucam fotbal. Fara minge am facut foarte multe greseli colective, ca si echipa. Vom vedea. Speram pentru meciul de acasa.Am avut ocazii, am dus mingea in careu. Am facut lucruri bune ofensiv, pentru un meci in deplasare. Defensiv, din pacate, slab. Speram ca acasa sa facem minunea", a spus Hagi, citat de DigiSport FC Viitorul a fost suferit o infrangere drastica in deplasarea sustinuta, joi seara, la Gent, in prima mansa din turul doi preliminar al Europa League.Formatia lui Gica Hagi a fost invinsa cu 6-3 de gruparea belgiana si sansele de calificare ale constantenilor in runda urmatoare sunt extrem de mici.Mansa secunda va avea loc joia viitoare, la Ovidiu.