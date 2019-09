Reactie dura dupa infrangerea umilitoare a Viitorului lui Hagi: "Meritam sa ne rupa capatanile"

Ziare.

Unul dintre elevii "Regelui" ce a fost pe teren in duelul cu Sanatatea Cluj, Cosmin Matei, spune ca nu intelege ce s-a intamplat in duelul de joi si marturiseste ca Hagi are tot dreptul sa reactioneze foarte dur."Este o zi neagra in istoria acestui club, invatat cu performanta. Nu-mi vine sa cred, am jucat foarte, foarte, prost, azi. Nu inteleg ce s-a intamplat, nu l-am tratat de sus (n.r. - meciul). Nu avem nicio scuza, nici ca nu a fost Mister, nici terenul. Noi trebuia sa dominam de la un capat la altul.Meritam sa ne rupa capatanile, dupa o astfel de prestatie! Trebuie sa o luam acum de la zero si sa vorbim pe teren, pentru ca nu e de ajuns sa vorbim doar in afara lui", a spus Matei dupa meci la DigiSport.Viitorul lui Hagi a parasit Cupa Romaniei inca din faza 16-imilor de finala, fiind eliminat de Sanatatea Cluj, echipa ce evolueaza in Liga 3.1-0 a fost scorul intalnirii de pe Cluj Arena, unicul gol fiind inscris de Bus in minutul 13.Gica Hagi nu a stat pe banca dobrogenilor, el fiind suspendat doua etape.M.D.