Rusii dezvaluie oferta lui Spartak pentru Ianis si ce suma uriasa cere Viitorul lui Hagi

Potrivit celor de la Sport Express , Spartak a oferit 8 milioane de euro pentru mijlocasul in varsta de 20 de ani, iar in prima faza dobrogenii au fost de acord.Discutiile au intrat in impas in momentul in care si alte formatii s-au interesat de Ianis, iar sumele avansate au inceput sa creasca.Sursa citata anunta ca Viitorul solicita acum 12 milioane de euro pentru fiul lui Hagi, o suma pe care cei de la Spartak o considera destul de mare.Ramane de vazut cum vor decurge negocierile mai ales ca belgienii sustin ca echipa campioana a acestei tari, Genk, a pus deja 10 milioane pe masa pentru Hagi junior.Sevilla, Ajax sau chiar Barcelona ar fi alte formatii interesate de transferul internationalului roman.M.D.