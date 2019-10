Transfer de ultima ora pentru Viitorul lui Hagi

Ziare.

com

Fosta campioana il va legitima pe Jacques Zoua, fostul echipier al celor de la Astra.Fotbalistul in varsta de 28 de ani se afla deja in cantonamentul dobrogenilor si urmeaza sa fie legitimat saptamana viitoare."Va semna, e cu noi. L-am luat pentru ca ne dorim sa intarim fiecare compartiment, aveam nevoie de inca un atacant. Au venit aceste probleme si trebuie sa avem alternative", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.Zoua este liber de contract dupa ce, in vara, s-a despartit de cei de la Astra.Atacantul are un CV impresionant, el jucand in trecut la formatii ca Hamburg, FC Basel, Kaiserslautern sau Ajaccio.M.D.