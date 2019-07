Transfer spectaculos pentru Viitorul: Hagi a adus un roman scolit la o echipa din Premier League

Ziare.

Marco Dulca, fiul fostului jucator Cristi Dulca, a semnat un contract pe trei sezoane cu Viitorul.Ajuns la 20 de ani, Marco Dulca revine in Romania dupa patru sezoane in care a invatat fotbal in Premier League, la Swansea."Incepand de astazi, Marco Dulca este noul jucator al formatiei FC Viitorul Constanta! In varsta de 20 de ani, pe care i-a implinit la 11 mai, Marco evolueaza ca mijlocas defensiv sau fundas central si a semnat un contract valabil pentru urmatoarele 3 sezoane cu FC Viitorul. A evoluat pentru toate nationalele de juniori ale Romaniei, iar in prezent are sapte selectii la nationala U21. Din 2015 si pana in prezent a fost legitimat la clubul Swansea City, pentru care a evoluat la echipa de tineret", se arata in comunicatul fostei campioane.Marco Dulca a fost curtat in ultimele luni de mai multe formatii din Liga 1 , insa pana la urma a ales sa mearga la Viitorul.M.D.