Transfer spectaculos reusit de Viitorul lui Hagi: "Am avut oferte si din alte tari"

"Am avut oferte si din alte tari, dar am ales Viitorul pentru ca e casa mea si ma simt cel mai bine aici. Eu cred ca aceste cinci luni imi vor fi de folos. Pentru mine a fost o perioada grea acolo, m-am acomodat foarte bine cu vestiarul, insa nu am jucat. M-am intors in Romania pentru a juca, pentru ca pana la urma ca si fotbalist daca nu joci eu nu ma simt bine. La Viitorul vreau sa fac treaba buna sa ne calificam pe locurile 1-6 si pe viitor vom vedea. Nu mi-am propus nimic altceva. Sunt patru meciuri foarte grele, insa trebuie sa luam meci cu meci, sa ne gandim la victorie si cu siguranta ne vom califica", a declarat Ganea intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului.Unul dintre obiectivele lui Ganea pentru 2020 este sa revina la echipa nationala: "Obiectivul meu este sa joc cat mai multe meciuri, sa am cat mai multe meciuri in picioare si sa ma intorc la echipa nationala. Vreau sa muncesc zi de zi la antrenamente si sa fiu cel mai bun".FC Viitorul si Athletic Bilbao au ajuns la un acord privind imprumutul fundasului stanga Cristian Ganea la echipa constanteana de fotbal pentru urmatoarele sase luni, a anuntat clubul din Ovidiu, vineri, pe site-ul sau oficial.Cristian Ganea a mai evoluat pentru FC Viitorul in perioada 2015-2018, in care a marcat 8 goluri in 94 de partide din Liga 1.Ganea, care a debutat si in echipa nationala pe cand juca la echipa antrenata de Gheorghe Hagi, a cucerit titlul de campion cu FC Viitorul in sezonul 2016-2017 si a fost marcatorul golului in victoria Viitorului cu 1-0 in fata formatiei APOEL Nicosia, in preliminariile Champions League, sezonul 2017-2018.Cristian Ganea a ajuns in 2018 la Bilbao, dar nu a reusit sa se impuna si a fost imprumutat la Numancia in sezonul trecut. Nu are nicio partida jucata in stagiunea actuala.FC Viitorul i-a mai achizitionat in aceasta iarna pe mijlocasul Cosmin Birnoi (Poli Iasi) si pe mijlocasul francez Malcom Sylas Edjouma Laouari (Lorient), dar s-a despartit de Valentin Cojocaru (FC Voluntari), de Andreias Calcan (Ujpest Budapesta), de Steliano Filip (contract reziliat), de francezul Lyes Houri (MOL Fehervar FC) si de brazilianul Eric de Oliveira (FC Voluntari).