Transfer surprinzator la Viitorul lui Hagi: "Regele" l-a luat pe Steliano Filip!

Fosta campioana a Romaniei a anuntat achizitionarea lui Steliano Filip, care a semnat un contract pe doua sezoane."Incepand de astazi, Steliano Filip este noul jucator al formatiei FC Viitorul Constanta. In varsta de 25 de ani, Filip evolueaza pe postul de fundas stanga si a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani, cu drept de prelungire pentru inca un sezon. In cariera sa a mai jucat pentru Dinamo Bucuresti, Hajduk Split sau Dunarea Calarasi", se arata in comunicatul dobrogenilor.La randul sau, Filip se declara incantat de aceasta mutare."Nu am stat prea mult pe ganduri, cand am auzit ca sunt interesati sa vin aici. Ma bucur foarte mult ca am ocazia sa lucrez cu domnul Hagi. Mi-am dorit de mult timp sa lucrez la un moment dat cu dansul si ma bucur ca am ajuns la aceasta intelegere. Cunosc marea majoritate a colegilor si a contat clar acest lucru, dar cel mai important a fost ca e domnul Hagi aici. Sunt convins ca baietii ma vor primi bine", a declarat Filip.In varsta de 25 de ani, Steliano Filip a evoluat in sezonul trecut la Dunarea Calarasi.M.D.