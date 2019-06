Un fost jucator al Viitorului a marcat un gol fabulos, demn de trofeul Puskas (Video)

Ziare.

Herold Goulon, 31 de ani, fost jucator in Romania la FC Viitorul, a marcat o dubla pentru echipa sa Pahang FC, din Malaezia, in ultima runda din Superliga.A doua reusita insa a fosta una mai mult decat speciala, avand chiar mari sanse sa castige trofeul Ferenc Puskas pentru cel mai frumos gol al anului.Fundasul central francez a marcat un gol dupa o degajare cu multa bolta din terenul propriu:Goulon a fost adus de Hagi la Viitorul in ianuarie 2016 de la Omonia Nicosia, francezul bifand in CV-ul sau si alte echipe precum Blackburn Rovers , in Anglia, pana la Ermis Aradippou, in Cipru.Fundasul din Hexagon a semnat in 2016 un contract pe un an si jumatate in Romania, dar "Regele" i-a reziliat intelegerea dupa doar patru meciuri jucate pentru echipa de la malul marii.Viitorul a castigat in ultimul sezon Cupa Romaniei , urmand sa evolueze in turul II preliminar al Europa League, cu belgienii de la Anvers, antrenati de Loti Boloni.