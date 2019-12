Un fost jucator al Viitorului il ataca pe Hagi: "Am fost 7 luni la club si nu a vorbit niciodata cu mine!"

Ziare.

Olandezul Bas Kuipers nu a rezistat decat sapte luni la fosta campioana a Romaniei si spune acum ca nu a fost sprijinit de Hagi si ceilalti conducatori ai clubului.El a fost eliminat in al doilea meci jucat in tricoul dobrogenilor si de atunci a prins doar ocazional echipa, fiind mai tot timpul rezerva."In Romania esti suspendat imediat trei meciuri la eliminare. Nu stiam asta. Am stat cinci saptamani in tribune fara ca cineva de la club sa imi spuna ceva. Am fost la club vreme de sapte luni, dar Hagi nu a vorbit niciodata cu mine. Am vrut sa plec. Pana la urma totul s-a aranjat, ne-am strans mainile si am plecat liber de contract. Imediat agentul meu m-a sunat si am ajuns sa ma antrenez trei zile cu NEC Nijmegen. Dupa prima zi unul dintre antrenori mi-a spus ca vrea sa ma transfere", a povestit Kuipers in gelderlander.nl Bas Kuipers a ajuns in Romania la recomandarea lui George Ogararu, acesta din urma pregatindu-l la "tineretul" lui Ajax.Fundasul nu a confirmat si acum joaca in liga a doua olandeza, la NEC Nijmegen.M.D.