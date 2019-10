Un nou derapaj rasist dupa Craiova - Viitorul: "E un negru frumusel"

Ziare.

com

Presedintele oltenilor, Sorin Cartu , a incercat sa ii ia apararea jucatorului acuzat ca a folosit o expresie rasista, Nicusor Bancu, folosind la randul sau o expresie discutabila."Dupa mine e un negru frumusel, cum il cheama, De Nooijer. Mi-e simpatic, arata bine, nu se compara cu ala. De ce sa scoatem ideea asta de ce a transmis Anghel. Anghel, Tiru, luam de bine ce spun ei, ii avantajeaza o situatie din asta, sperau sa fie o eliminare, cine stie la ce s-au gandit in momentul ala.Piti o sa-l intrebe tot pe Bancu, daca mi-a zis ca nu a rostit cuvintele alea, credeti ca lui o sa-i spuna altceva? Nu cred ca m-a mintit pe mine, eram intre patru ochi, recunoastea daca era. Dar omul mi-a spus ca nu. LPF si FRF sa investigheze, pentru mine conteaza ce s-a scris in raportul de joc al observatorului, el sta acolo intre banci, apoi e arbitrul, e asistentul, al patrulea arbitru. Cine sa investigheze? Ei erau acolo pe gazon", a spus Cartu la ProX.Capitanul celor de la Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, este acuzat de jucatorii si oficialii Viitorului ca a folosit o expresie rasista intr-o disputa cu olandezul Bradley De Nooijer.Concret, acesta l-ar fi numitpe fundasul in varsta de 21 de ani."Nu se poate ca in prima repriza un capitan de echipa sa ii spuna lui Bradley! Nu se poate! Iar arbitrul de tusa sa nu auda. Un capitan de echipa sa aiba comportamentul asta", a dezvaluit dupa meci Bogdan Tiru, colegul lui De Nooijer de la Viitorul.Arbitrul de centru al partidei nu a luat nicio masura impotriva lui Bancu, insa a decis sa il elimine pe antrenorul secund al dobrogenilor, Catalin Anghel, din cauza protestelor.M.D.