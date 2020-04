Viitorul a reziliat contractul unui jucator - oficial

Ziare.

"Incepand de astazi, atacantul camerunez Jacques Zoua nu mai este jucatorul formatiei noastre.FC Viitorul si Jacques Zoua au ajuns la un acord pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului.In varsta de 29 de ani, Zoua a evoluat pentru echipa noastra in sase meciuri, in perioada octombrie 2019 - martie 2020, si a marcat 1 gol.FC Viitorul ii multumeste pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si ii ureaza mult succes in continuare", se arata intr-un comunicat al constantenilor.In cariera sa, Jacques Zoua a mai evoluat pentru Cotonsport Garoua, Basel, Hamburg, Erciyesspor, Gaazelec Ajaccio, Kaiserslautern, Beerschot si Astra Giurgiu.