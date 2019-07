Viitorul castiga Supercupa Romaniei cu un gol fantastic

Ziare.

Echipa lui Hagi s-a impus cu scorul de 1-0, unicul gol fiind marcat de Artean cu un sut fabulos, de la aproape 30 de metri!Partida disputata pe stadionul "Ilie Oana", din Ploiesti, a adunat in tribune peste sapte mii de spectatori, iar acestia au vazut un meci agreabil.CFR Cluj a avut cea mai mare ocazie din prima repriza, chiar inainte de pauza Djokovic si Omrani punandu-l la grea incercare pe Tordai, iar dupa reluarea jocului Viitorul a solicitat penalti la un hent al lui Bordeianu.Unicul gol a fost marcat pe final, in minutul 85, de Artean, acesta prinzand un sut de zile mari, fara preluare, de la aproape 30 de metri.Ardelenii puteau egala in prelungiri, insa balonul trimis foarte bine de Deac a lovit bara si a ajuns in bratele lui Tordai.Viitorul lui Hagi castiga al treilea trofeu din istorie, echipa dobrogeana avand acum palmaresul complet, cu titlu, cupa si supercupa.Min.90+5 Fluier de final! Viitorul castiga Supercupa Romaniei!Min.90+4 CE OCAZIE! Deac trimite in bara!Min.86Min.84 Sansa uriasa ratata de CFR prin Petrila.Min.75 Schimbare CFR: Intra si Tucudean.INFO: 7.218 spectatori asista la meciul de la Ploiesti.Min.72 Dubla schimbare Viitorul: Intra in teren Leca si Kuipers.Min.72 Arlauskis intervine excelent la sutul lui Calcan!Min.69 Schimbare CFR: Petrila intra in locul lui Costache.Min.61 Schimbare Viitorul: Calcan intra in locul lui Iancu.Min.58 Iancu nu prinde cadrul portii din lovitura libera.Min.50 Viitorul cere penalti dupa ce mingea il loveste in mana pe Bordeianu, insa arbitrul lasa jocul sa continue.Min.46 Incepe repriza secunda.Schimbare CFR: Petrescu renunta la tanarul Itu si il introduce in teren pe Culio.____________Min.45+2 Finalul primei reprize.Min.45 Tordai respinge greu sutul lui Djokovic si apoi il blocheaza excelent pe Omrani.Min.37 Ne indreptam spre pauza fara faze importante.Min.28 Cartonas galben pentru Djokovic. Si Dan Petrescu este avertizat.Min.20 Pun si cei de la CFR probleme si ameninta buturile portii Viitorului.INFO: Ca si plecat de la Viitorul, Ianis Hagi urmareste meciul din tribune.Min.10 Tanarul Itu suteaza de la distanta, insa trimite pe langa buturile Viitorului.Min.6 Domina teritorial Viitorul in acest debut de partida.INFO: Este primul meci in care se aplica noua regula U21, cele doua echipe fiind obligate sa inceapa partida avand cate doi jucatori sub 21 de ani in teren.Min.1 Incepe Supercupa!Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Muresan, Camora - Bordeianu, Djokovic, Itu - Deac, Omrani, CostacheRezerve: Vatca, Burca, Paun, Susic, Culio, Tucudean, PetrilaAntrenor: Dan PetrescuTordai - Mladen, Tiru, Iacob, De Nooijer - Houri, Artean, Vina - Ganea, Matan, IancuRezerve: Cojocaru, Bas, Tircoveanu, Leca, Calcan, Achim, PituAntrenor: Gica Hagi