Viitorul, invinsa categoric in Antalya

Echipa patronata si antrenata de Gica Hagi a pierdut, scor 1-4, in fata celor de la KF Ballkani (Kosovo, locul 1).Conform site-ului oficial al constantenilor , golul Viitorului a fost marcat de Cosmin Matei, in minutul 78.De partea cealalta, trupa din Kosova a marcat toate golurile in prima repriza: Magami '10, Prekazi '13, Berisha '42 si Haxha '45.Viitorul a inceput partida cu trei jucatori nascuti in 2002, Buta, Grosu si Munteanu.Pentru FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi) au evoluat: Buzbuchi - Mladen, Artean, Buta (82 Dussaut), Grosu - Achim, Iacob (82 Tiru), Matei - Chitu (82 Rivaldinho), Munteanu, Ganea (85 Pitu).