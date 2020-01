Viitorul, invinsa in Anatalya

Ziare.

Iancu, in min. 38, a marcat golul constantenilor, anunta site-ul oficial al Viitorului Pentru ucraineni au inscris Chogadze in min.12 si Zaviyskiy in min.67.FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi) a jucat cu: Cabuz (34 Cojocaru) - Dussaut (46 Boboc), Tiru (46 Mlafen), Ghita (46 Iacob), De Nooijer (46 Filip, 71 Buta) - Artean (46 Ciobanu), Dulca (46 Achim), Grosu (46 Casap) - Iancu (46 Ganea), Rivaldinho (46 Zoua), Pitu (46 L. Munteanu).In primul meci de pregatire din Antalya, disputat in urma cu trei zile, FC Viitorul a pierdut cu Young Boys Berna, scor 0-1.