Viitorul lui Hagi a facut un transfer de top

Ziare.

com

Ganea a fost imprumutat pana in vara, dupa ce la Bilbao nu a reusit sa se impuna.Cristian Ganea a mai evoluat pentru FC Viitorul in perioada 2015-2018, in care a marcat 8 goluri in 94 de partide din Liga 1 El a cucerit titlul de campion cu FC Viitorul in sezonul 2016-2017 si este, de asemenea, marcatorul victoriei constantene din preliminariile Champions League, sezonul 2017-2018, cand FC Viitorul s-a impus cu 1-0 in fata celor de la Apoel Nicosia.In aceasta iarna, Viitorul i-a mai transferat pe Aurelian Chitu, Cosmin Birnoi si Malcom Edjouma.In schimb, au plecat jucatori precum Lyes Houri, Eric, Andreas Calcan, Steliano Filip si Valentin Cojocaru.C.S.