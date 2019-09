Viitorul lui Hagi a transferat un fost jucator al lui Dinamo

Ziare.

Jucatorul in varsta de 25 de ani a efectuat vineri vizita medicala, iar apoi a semnat un contract pana in vara anului 2022.In cariera sa, francezul a mai jucat pentru Valenciennes (Franta), Standard Liege (cu care a castigat Cupa Belgiei in 2016), Saint Truiden (Belgia) si Dinamo Bucuresti.Dussaut s-a aflat in lotul lui Dinamo in sezonul precedent, dar a fost dat afara dupa doar cateva meciuri din cauza evolutiilor slabe.El se va lupta pentru titularizare cu Radu Boboc si Sebastian Mladen.C.S.