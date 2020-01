Viitorul lui Hagi a transferat un fotbalist crescut de PSG

Ziare.

com

In varsta de 23 de ani (8 octombrie 1996) si 1, 91m, Malcom evolueaza pe postul de mijlocas, informeaza site-ul oficial al constantenilor. In cariera a mai jucat pentru echipe precum Lorient sau Chambly, ambele din Liga a 2-a franceza. Pentru Malcom va fi de altfel prima experienta in afara Frantei.In perioada junioratului, Malcom a fost legitimat la PSG si Toulouse.