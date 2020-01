Viitorul lui Hagi a vandut un titular - oficial

Ziare.

Houri a fost cedat in Ungaria, la MOL Vidi, in schimbul sumei de 600.000 de euro."FC Viitorul Constanta a ajuns la un acord cu formatia MOL Vidi pentru transferul mijlocasului francez Lyes Houri, care va evolua in continuare la fosta campioana a Ungariei.In varsta de 24 de ani, Houri a evoluat pentru formatia noastra in perioada iunie 2018-decembrie 2019 si a avut o contributie importanta la ultimele doua trofee cucerite de Viitorul, Cupa si Supercupa Romaniei.FC Viitorul Constanta ii multumeste pentru evolutiile in tricoul negru albastru si ii ureaza mult succes in continuare", se arata intr-un comunicat al constanenilor.Lyes Houri are 23 de ani si se afla la Viitorul din vara lui 2018, cand a ajuns din postura de jucator liber de contract.A jucat 24 de meciuri pentru Viitorul in acest sezon, reusind un gol si oferind alte trei pase decisive.I.G.