Viitorul lui Hagi castiga Cupa Romaniei dupa o finala complicata cu Astra

In finala, formatia "Regelui" a trecut cu emotii, dupa prelungiri, de Astra Giurgiu , scor 2-1.Partida disputata pe stadionul "Ilie Oana", din Ploiesti, a inceput in nota de dominare a dobrogenilor, lucru care era de altfel de asteptat. Ianis Hagi a fost cel care l-a pus la incercare pe portarul Lazar in chiar debutul partidei, insa cei care au marcat primii au fost giurgiuvenii. Vedeta echipei, Denis Alibec , a transformat superb o lovitura libera cu largul concurs al portarului Cojocaru si si-a adus formatia in avantaj.Gica Hagi a mutat imediat dupa pauza prin schimbarea goalkeeperului, insa jucatorii Viitorului n-au fost cu mult mai inspirati.Egalarea a venit tarziu, in minutul 76, atunci cand Ghita a trimis cu capul in plasa din centrarea lui Hagi cel mic. Imediat dupa egalare, Astra a ramas in inferioritate dupa eliminarea lui Pires.Viitorul nu a reusit insa sa mai inscrie o data pana la finalul timpului regulamentar de joc, astfel ca s-a intrat in prelungiri.Golul victoriei a fost inscris in prelugirile primei reprize suplimentare de brazilianul Eric cu un sut plasat, pe jos, din interiorul careului, iar cu cateva minute inainte de final Ghita a fost autorul unei interventii cat un gol, respingand din fata portii goale un balon pe care scria 2-2.Viitorul castiga pentru prima data in istorie Cupa Romaniei si ajuta indirect Craiova, echipa ce prinde in extremis cupele europene de pe locul 4 in clasamentul Ligii 1.Min.120+1 Final de finala! Viitorul castiga Cupa!Min.115 Ce ocazie! Ghita scoate aproape de pe linia portii o minge pe care scria 2-2!Min.113 de Nooijer trece superb de un adversar, centreaza in fata portii, iar Cestor scoate in corner.Min.110 Astra incearca sa egaleze, insa echipa din Giurgiu nu pare ca poate face acest lucru.Min.106 Incepe cea de-a doua repriza.__________________Min.105+3 Finalul primei reprize suplimentare.Min.105+1Min.99 Se fac valuri mexicane in tribunele stadionului din Ploiesti.Min.95 In continuare Viitorul are posesia, iar Astra se multumeste sa se apere si sa incerce contrele.Min.90 Incep prelungirile la Ploiesti!Min.90+3 Finalul timpului regulamentar de joc. Urmeaza doua reprize de cate 15 minute de prelungiri.Min.90 Vom avea 3 minute suplimentare. Daca nu se inscrie, intram in prelungiri.Min.83 Hagi suteaza putin pe langa vinclu.Min.82Min.76Min.73 Schimbare Astra: Balaure intra in locul accidentatului Alibec.Min.71 Schimbare Viitorul: Hagi muta pentru ultima data prin introducerea lui Eric.Min.68 Cartonas galben pentru Llullaku.Min.63 Schimbare Viitorul: Calcan intra in locul lui Rivaldinho.Min.50 Viitorul are in continuare posesia, numai ca Astra pare gata sa loveasca pe contre.Min.46 Incepe repriza secunda!Schimbare Viitorul: Hagi inlocuieste portarul, Tordai intrand in locul lui Cojocaru._______________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.44 Cartonas galben pentru Pires.Min.41Min.38 Se pare ca ambele formatii asteapta pauza in aceste minute de final.Min.27 Lazar retine balonul trimis cu capul de Rivaldinho.Min.24 Sut peste poarta a lui de Nooijer!Min.22 Ianis Hagi este blocat in careul Astrei.Min.15 Am trecut de primul sfert de ora de joc si se mentine egalitatea la Ploiesti.Min.5 Lazar scoate in corner sutul bun al lui Ianis Hagi!Min.3 Debut de partida cu posesie pentru jucatorii lui Hagi.Min.1 Incepe marea finala!: Lazar - Butean, Cestor, Bejan, Radunovic - R. Moise, Mrzljak, R. Pires - V. Gheorghe, Alibec, LlullakuRezerve: M. Santos, N. Rosu, Erico, Begue, Vahid Hambo, Biceanu, BalaureAntrenor: Costel Enache: Cojocaru - Boboc, Taru, V. Ghita, De Nooijer - Houri, T. Baluta, Vana - I. Hagi - Dragus, RivaldinhoRezerve: Tordai, Vl. Achim, Ciobanu, G. Ganea, Eric, Calcan, ArteanAntrenor: Gheorghe HagiArbitru: Radu Petrescu