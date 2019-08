Viitorul lui Hagi contesta schimbarea denumirii unei formatii din Liga 2: De ce s-a suparat "Regele"

Ziare.

Saptamana trecuta, FRF anunta ca ACS Energeticianul si-a schimbat numele in Asociatia Club Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu printr-o decizie a Comitetului de Urgenta, insa clubului lui Hagi nu este de acord.Desi "noua" echipa are o denumire care ar trebui sa ii deranjeze pe cei de la Pandurii, si ei participanti in liga secunda, Viitorul este cel care s-a sesizat, scrie gsp.ro Printr-o adresa trimisa FRF, echipa lui Hagi solicita invalidarea schimbarii denumirii celor de la Energeticianul pentru ca le este incalcata propria marca!"Prin prezenta adresa va solicitam nu aprobati decizia Comitetului de Urgenta al FRF in ceea ce priveste schimbarea denumirii clubului ACS Energeticianul in Asociatia Club Sportiv VIITORUL Pandurii Targu Jiu intrucat incalca dispozitiile at.2, pct.4, art.2, pct.7 si art.2, pct.8 litera "b" din ROAF al FRF, precum si drepturile noastre de proprietate intelectuala ca titulari ai marcii "VIITORUL", inregistrata legal la OSIM", se arata in adresa echipei lui Hagi.Viitorul cere ca participarea fostei Energeticianul in campionat sa fie conditionata de schimbarea numelui, in caz contrar echipa anuntand ca va merge in instanta."Va rugam sa conditionati participarea in competiile FRF a acestui club de renuntarea la denumirea VIITORUL preintampinand astfel un demers juridic legal la care vom fi nevoiti sa apelam."FRF s-a mai confruntat de doua ori cu astfel de situatii si de fiecare data deciziile au venit in favoarea reclamantului. FCSB a fost obligata sa isi schimbe numele dupa o plangere oficiala a celor de la Steaua , asa cum s-a intamplat si cu Daco-Getica, echipa reclamata de Juventus Torino