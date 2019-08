Viitorul lui Hagi invinge Gent, dar este eliminata din Europa League

Ziare.

Detinatoarea Cupei si a Supercupei Romaniei n-a reusit decat o victorie la limita, scor 2-1, pe teren propriu si paraseste Europa League in turul II preliminar dupa ce a fost invinsa in mansa tur cu 6-3.Partida de la Ovidiu a inceput, asa cum era de asteptat, cu echipa "Regelui" in control. Pe de o parte jucatorii Viitorului isi doreau sa incerce o calificare spectaculoasa, iar pe de alta parte belgienii se multumeau sa apere victoria din primul meci.La finalul unei reprize pe care dobrogenii au controlat-o destul de autoritar, insa fara mari ocazii de gol, oaspetii au deschis scorul prin Yaremchuk. Acesta a profitat de un fault in atac nesemnalizat de arbitru, dar si de gafele elevilor lui Hagi si a punctat cu un sut din interiorul careului.In debutul celei de-a doua parti Gabi Iancu a scos o lovitura de la 11 metri si tot el a transformat-o, restabilind egalitatea pe tabela.Tot din penalti a marcat si al doilea jucatorul Viitorului, reusita lui venind in minutul 61 dupa un hent in careu comis de belgieni.Din pacate pentru Viitorul, a fost si ultimul gol in cupele europene in acest sezon, Gent reusind sa gestioneze bine finalul de meci si sa obtina calificarea in turul III preliminar fiind superioara o singura repriza, prima a partidei tur.Min.90+3 Finalul partidei! Viitorul paraseste cupele europene!Min.89 Ne apropiem de final si nu pare ca se mai poate intampla ceva notabil.Min.83 Cabuz intervine excelent in fata lui Yaremchuk!Min.80 Faza buna a lui Calcan, insa acesta intarzie sutul si trimite apoi din unghi. Portarul respinge si apoi retine.Min.70 Viitorul preseaza, dar din nou pare ca lipseste pasa decisiva.Min.63 Schimbare Viitorul: Eric intra in locul lui Artean.INFO: Echipa lui Hagi mai are nevoie de doua goluri pentru calificare!Min.61Min.59Min.55 Elevii lui Hagi continua sa atace.INFO: Viitorul mai are nevoie de trei goluri pentru calificare!Min.47Min.47Min.46 Incepe repriza secunda._______________________Min.45+2 Finalul primei reprize.Min.44 Ne indreptam spre pauza.Min.38Min.35 Artean trimite pe langa poarta din lovitura libera.Min.30 Sut al lui Ganea din interiorul careului, Ngadeu deviaza in corner!Min.26 Jucatorii Viitorului construiesc bine pana in apropierea careului advers. Momentan lipseste pasa decisiva.Min.20 Achim se precipita si suteaza peste poarta de la marginea careului.Min.15 Cartonas galben pentru Achim.Min.10 Matan trimite primul sut spre poarta adversa, Kaminski retine insa usor.Min.4 Echipa lui Hagi incepe in atac, de Nooijer avand pana acum doua incursiuni periculoase in banda stanga.INFO: Viitorul trebuie sa castige la o diferenta de trei goluri pentru a se califica.Min.1 Incepe partida!Cabuz- Mladen, Tiru, V. Ghita, De Nooijer - Vl. Achim, Artean, Houri - G. Iancu, G. Ganea, MatanRezerve: Tordai - R. Boboc, St. Filip, Eric, A. Ciobanu, Dulca, CalcanAntrenor: Gica HagiKaminski - Lustig, Ngadeu, Plastun, Asare - Dejaegere, Owusu, Davod, Odidja - Kubo, YaremchukRezerve: Coosemans - Bezus, Castro-Montes, Mohammadi, Sylla, Verstraete, DerijckAntrenor: Jess ThorupINFO: Partida va fi televizata pe postul TVR 1.