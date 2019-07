Viitorul lui Hagi l-a transferat pe fiul lui Rivaldo

Ziare.

Detinatoarea Cupei si Supercupei Romaniei l-a reingimentat pe brazilianul Rivaldinho, cel care a mai evoluat pentru echipa din Ovidiu in returul sezonului trecut, sub forma de imprumut de la Levski Sofia."Atacantul brazilian Rivaldo Vitor Borba Ferreira Junior "Rivaldinho" este noul jucator al Viitorului Constanta, dupa ce a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani.In varsta de 24 de ani si 1,86m, Riva a mai evoluat pentru FC Viitorul in ultima parte a sezonului 2018-2019, in care a reusit sa inscrie 2 goluri in Liga 1 si alte 2 goluri in Cupa Romaniei , contribuind astfel la performantele reusite de formatia constanteana din acest an.FC Viitorul ii ureaza mult succes si cat mai multe goluri in tricoul negru-albastru", se arata intr-un comunicat al dobrogenilor.Rivaldinho a revenit la Viitorul liber de contract, dupa ce si-a reziliat acordul cu formatia bulgara.M.D.