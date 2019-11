Vizita surpriza la antrenamentul echipei lui Hagi

Ziare.

Brazilianul Rivaldo a urmarit sedinta de pregatire, dupa cum anunta chiar dobrogenii.Fostul mare fotbalist se afla in Romania pentru a fi alaturi de fiul sau, Rivaldinho, legitimat chiar la Viitorul.Nu este prima data cand fostul mijlocas ajunge in cantonamentul Viitorului, tot timpul el fiind primit asa cum se cuvine.Rivaldinho este om de baza la fosta campioana a Romaniei, el reusind patru goluri si patru assisturi in acest sezon.M.D.