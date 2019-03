Ce trebuie sa faca Viktor Orban daca vrea sa ramana in PPE

Ziare.

Ramanerea Fidesz in PPE depinde, astfel, de incetarea retoricii anti-UE. O spune candidatul PPE pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE), Manfred Weber, care a prezentat intr-un interviu conditiile pentru a evita o suspendare sau excludere a Fidesz din acest grup politic, potrivit Reuters.Pe strazile Budapestei au aparut luna trecuta afise care-l arata pe Juncker zambind sarcastic, alaturi de George Soros, dar nu pentru a fi promovata UE in perspectiva scrutinului europarlamentar, ci pentru a reprosa Bruxelles-ului ca sustine imigratia ilegala.Pana inaintea acestei campanii, atat Manfred Weber cat si presedintele PPE, Joseph Daul, s-au aratat rezervati fata de ideea excluderii partidului Fidesz din PPE, in pofida disputelor cu Orban privind statul de drept si chestiunea migratiei, mai ales ca popularii europeni ar putea avea nevoie de voturile europarlamentarilor Fidesz in viitorul Parlament European.Dar campania de pe strazile Budapestei, despre care Comisia Europeana a spus ca "intrece masura:, i-a determinat pe liderii PPE sa initieze procedura suspendarii sau excluderii Fidesz-ului, care va fi discutata pe 20 martie, la reuniunea PPE care precede de fiecare data summitul european trimestrial.Intr-un interviu acordat ziarului Bild, Manfred Weber a spus ca doreste sa faca o ultima incercare de a-l mentine pe Viktor Orban in familia popularilor europeni."Viktor Orban trebuie sa inceteze imediat si definitiv campaniile anti-Bruxelles", a indicat Weber, adaugand ca Orban trebuie de asemenea sa prezinte scuze celorlalte partide din PPE si sa permita Universitatii Central-Europene, fondata de George Soros, sa-si continue activitatea.Tot marti, partidul Fidesz a asigurat ca doreste sa ramana in PPE. "Suntem pregatiti pentru o dezbatere si sa ne sustinem pozitia. Fidesz nu doreste sa paraseasca PPE, obiectivul nostru este ca fortele anti-imigratie sa se consolideze in interiorul PPE" dupa alegerile europene, a transmis formatiunea condusa de Orban, adaugand insa ca apararea valorilor crestine ale Europei si oprirea migratiei sunt mai importante decat disciplina de partid a grupului PPE.Intr-un interviu acordat in weekend publicatiei germane Welt am Sonntag, premierul Orban a spus ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, il va inlocui in curand pe Juncker in afisele din respectiva campanie, intrucat, afirma Orban, la fel ca Juncker, Timmermans este un "aliat" al lui George Soros.Comisia Europeana a calificat aceasta campanie drept o "teorie a conspiratiei ridicola", care ''distorsioneaza adevarul si incearca sa traseze o imagine neagra a unui complot chipurile pentru a aduce mai multi imigranti in Europa", a reactionat luni purtatorul de cuvant principal al executivului comunitar, Margaritis Schinas.