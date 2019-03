Dreapta europeana a lansat procedura de excludere a partidului lui Viktor Orban

Ziare.

Excluderea ar putea fi decisa cat de curand, in 20 martie, a anuntat presedintele PPE Joseph Daul, pentru agence France Presse, relateaza"12 partide membre ale PPE, din noua tari, au cerut excluderea sau suspendarea Fidesz. Este o problema care va fi dezbatuta la intrunirea politica din 20 martie. Decizia apartine tuturor membrilor PPE si nu pot anticipa care va fi concluzia", a spus Daul.PPE este cel mai important grup din Parlamentul European si familia politica care e dominanta la Consiliul european.Guvernul de la Budapesta a lansat recent o campanie finantata de stat care include panouri stradale, reclame in ziare si videoclipuri in care sunt atacati Juncker si omul de afaceri George Soros.Campania a reaprins o dezbatere intensa in Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta privind statutul de membru al gruparii Fidesz, partidul condus de Orban.Bruxellesul se afla sub controlul "unei majoritati pro-migratie", a afirmat Orban in interviul sau saptamanal acordat postului de radio de stat Kossuth, acuzandu-l pe Juncker ca cere legalizarea migratiei in Europa.Acuzand "elita de la Bruxelles" ca nu este obisnuita cu criticile, Orban a comparat blocul european cu Imperiul Habsburgic, afirmand: "Nu este posibil sa ne indreptam spre o campanie ca si cum este sfarsitul secolului 19 pe timpul lui Franz Joseph si sa spunem ca totul este in regula, totul este foarte bine, in timp ce una dintre cele mai mari economii din lume a parasit Uniunea Europeana si milioane de migranti au intrat in UE".