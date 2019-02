Ziare.

Cazul formatiunii Fidesz va fi pe agenda reuniunii PPE din 20 martie, un eveniment organizat pentru aprobarea strategiei partidului in campania electorala europarlamentara.Doi functionari din cadrul PPE au declarat pentru cotidianul The Guardian ca in cursul acestei reuniuni se va discuta si despre cazul lui Viktor Orban si al partidului Fidesz.Partide de centru-dreapta din tari nordice analizeaza posibilitatea introducerii unei solicitari pentru o procedura disciplinara impotriva formatiunii Fidesz. In trecut, politicile lui Viktor Orban au fost criticate de partide din Olanda si Luxemburg.Viktor Orban a fost criticat dur dupa lansarea unei campanii agresive impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care este la randul sau membru PPE. De asemenea, Viktor Orban a declarat ca UE "nu a invatat nimic din atacurile teroriste produse in ultimii ani si vrea sa aduca chiar mai multi imigranti in Europa".Petri Sarvamaa, un eurodeputat crestin-democrat din Finlanda, a declarat pentru cotidianul The Guardian ca Viktor Orban nu ar trebui sa fie membru PPE. "Este evident ca partidul Fidesz condus de Orban nu impartaseste valorile PPE. Eu as merge atat de departe incat i-as numi o forta nedemocratica".