Viktor Orban a fost reales la conducerea Fidesz

La al 28-lea congres al partidului de guvernamant din Ungaria, au fost reconfirmati in functii vicepresedintii Katalin Novak, Gabor Kubatov si Szilard Nemeth, iar Lajos Kosa a fost ales in conducere in locul lui Gergely Gulyas, seful cancelariei prim-ministrului.Congresul Fidesz de la Budapesta are loc cu doua saptamani inaintea alegerilor locale programate in Ungaria pe 13 octombrie.Duminica, intr-un discurs in fata colegilor de partid, Orban a afirmat ca Ungaria va ramane in Uniunea Europeana, care trebuie insa sa ajunga la un compromis intre est si vest.Liderul Fidesz a sustinut ca tara sa "nu mai este singura in arena, ci parte a unei coloane de polonezi, cehi si slovaci", iar dupa alegerile parlamentare anticipate, acestora li s-ar putea alatura si austriecii.