Amenintat cu excluderea, Viktor Orban spune ca Fidesz ar putea iesi singur din PPE

Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a cerut marti ca Fidesz sa retraga afisele prin care este atacat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker , in cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din luna mai.Joi, cotidianul pro-guvernamental ungar Magyar Nemzet a cerut Fidesz sa paraseasca gruparea conservatoare europeana si sa se alieze cu partidele nationaliste, printre care si formatiunea de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS).In aceeasi zi, Gergely Gulyas, seful de cabinet al lui Orban, a comentat editorialul insistand ca "Fidesz este membru al Partidului Popular European si doreste sa ramana membru al Partidului Popular European", iar prim-ministrul a facut apel la "calm si retinere" pe fondul "nerabdarii si surescitarii" dinaintea alegerilor pentru Parlamentul European.Vineri, Orban a sustinut ca dezbaterea s-ar putea incheia si prin gasirea unui loc pentru Fidesz "nu in interiorul, ci in afara Partidului Popular". "Daca trebuie sa incepem ceva nou (...) atunci evident primul loc in care trebuie sa discutam este Polonia", a adaugat el, remarcand ca PiS nu face parte din PPE.Premierul a mai dezvaluit, intr-un interviu acordat postului national de radio din Ungaria, ca a discutat joi atat cu Juncker, cat si cu Weber si ca intentioneaza sa faca duminica o vizita in Polonia, iar omologul sau polonez Mateusz Morawiecki va vizita Ungaria de ziua nationala a tarii, pe 15 martie.Reuters aminteste ca guvernele de la Budapesta si Varsovia s-au angajat sa blocheze orice sanctiuni impotriva lor in cadrul Uniunii Europene, unde sunt criticate pentru derapaje antidemocratice.