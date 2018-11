Azil pentru refugiatul de lux al lui Viktor Orban: Gruevski acuza o condamnare politica pentru coruptie in tara sa

Se afla Gruevski doar in tranzit?

Acte de tip "Laissez-passer"

De cateva luni este aproape imposibil sa obtii azil in Ungaria, cel putin daca nu ai statutul unui "refugiat VIP al lui Viktor Orban". Aceasta este titulatura utilizata de politicienii maghiari de opozitie cand se refera la fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski.El a fugit saptamana trecuta la Budapesta, prin Albania, Muntenegru si Serbia, pentru a evita pedeapsa cu inchisoarea de doi ani in tara sa de origine pentru coruptie si delapidare. Fostul premier a primit statutul de azilant in timp record Marti, dupa doar sase zile, cererea sa de azil a fost aprobata de catre Autoritatea de Migratie si Refugiati din Ungaria (BMH), dupa cum a anuntat Gruevski pe pagina sa de Facebook, dar si ziarul pro-guvernamental Magyar Idok.Procedura a fost rezolvata in timp record, de obicei fiind necesare cateva saptamani pana cand refugiatii pot depune cerere de azil intr-o zona de tranzit la granita sarbo-ungara.O confirmare oficiala nu a existat pana acum. Chiar si solicitarea Deutsche Welle catre guvernul maghiar a ramas fara raspuns. Cu toate acestea, nu este un secret in Ungaria ca "Magyar Idok" deserveste deseori Guvernul, ca organ cvasi-oficial de transmitere a informatiilor oficiale.O confirmare indirecta a venit marti seara din partea ministrului Justitiei, Laszlo Trocsanyi, care a declarat la postul guvernamental "Echo TV" ca Gruevski se poate misca liber, iar Ungaria nu poate si nici nu doreste sa-l extradeze in Macedonia. De asemenea, Trocsanyi a sugerat ca Gruevski ar putea parasi Ungaria in scurt timp.Daca este adevarat ceea ce scriu Magyar Idok si Gruevski - mesajele fiind practic similare - inseamna ca aprobarea grabita a cererii de azil se intemeiaza pe explicatii ale fostului premier macedonean, care nu pot fi aproape deloc verificate de autoritatile maghiare.Mai precis, despre persecutia politica pe care ar fi indurat-o in patria sa. El ar fi primit mesaje ca viata ii este in pericol si ca va fi ucis in inchisoare, scrie Gruevski in comunicarea sa.De asemenea, actiunile impotriva sa ar avea loc in mod deliberat prin nerespectarea legii, avand caracter politic. Potrivit lui Gruevski, nu exista nicio sansa la un proces echitabil impotriva sa in Macedonia.Reprezentantii partidelor de opozitie din Ungaria s-au aratat consternati in cazul Gruevski. Marta Demeter, membra a formatiunii liberal-ecologiste LMP, l-a descris pe Orban drept "nasul politic" al lui Gruevski. Premierul Ungariei si cercul sau au devenit "fiefuri ale crimei organizate internationale", a scris ea pe Facebook.Politicianul de opozitie Lajos Bokros a spus ca "guvernul mafiot din Ungaria" a transformat tara intr-un "loc ascuns al crimei".Purtatorul de cuvant al partidului Fidesz al lui Orban, Janos Halasz, a respins criticile Opozitiei, catalogandu-le "circ de purici". Gruevski nu este terorist, ci o persoana supusa persecutiei politice, indreptatita sa beneficieze de protectie, amenintarea reala pentru Ungaria fiind migratia.Intre timp, itinerariul lui Gruevski si intrarea in Ungaria sunt aproape complet clare. Ziarul pro-guvernamental Magyar Idok a confirmat acest lucru in reportajul sau exclusiv cu privire la cererea de azil a lui Gruevski.In urma fugii din patria sa si a tranzitarii Albaniei si Muntenegrului, fostul premier al Macedoniei a calatorit cu masina in seara zilei de 11 noiembrie si a ajuns in dimineata urmatoare la ora 5:00 in Ungaria, intrand pe la frontiera sarba Horgos.Gruevski a avut asupra sa - potrivit presedintelui sarb Alexander Vucici si conform Magyar Idok - un "document emis de statul maghiar care il indreptatea la o unica intrare in tara".In conformitate cu legislatia maghiara si internationala, ministrul de Interne este cel care emite astfel de documente de tip "laissez-passer".Cu toate acestea, expertii juridici independenti din Ungaria considera ca intrarea lui Gruevski in tara si procedurile rapide de azil s-au facut la limita legalitatii.Nu este clar daca Gruevski, avand in vedere condamnarea sa finala si fuga din Macedonia, avea dreptul la un document "laissez-passer", spune co-presedintele Comitetului Helsinki din Ungaria, Marta Pardavi.In plus, procedura de azil a fost incheiata neobisnuit de repede, ceea ce nu s-a intamplat niciodata in Ungaria. In conformitate cu legea actuala, Gruevski ar fi trebuit trimis mai intai in Serbia, potrivit lui Pardavi.Vecinul de la sud al Ungariei este considerat din punct de vedere legal o tara terta sigura, putand asadar constitui un motiv de respingere automata a unei cereri de azil. Desi detaliile procedurii nu sunt cunoscute, spune Pardavi, este clar ca aceasta este o "decizie politica, pretextul fiind o procedura de azil".