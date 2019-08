Bloomberg: Viktor Orban vrea sa ii cucereasca pe pensionari si bugetari inaintea alegerilor locale

Ziare.

com

Guvernul de la Budapesta va da pensionarilor 9.000 de forinti (30 de dolari) pentru a-i ajuta pe acestia sa isi plateasca facturile la gaze naturale si electricitate, a declarat vineri Gergely Gulyas, seful de cabinet al lui Viktor Orban, la finalul unei reuniuni a Cabinetului de la Budapesta, cu o zi inainte de debutul campaniei electorale.De asemenea, angajatii din sectorul public care au o vechime in munca de cel putin trei luni vor beneficia de un bonus extraordinar de 54.000 de forinti.Gergely Gulyas a respins ideea ca aceste ajutoare au legatura cu alegerile locale din data de 13 octombrie, declarand ca Guvernul de la Budapesta vrea sa imparta cu populatia fructele celui mai rapid ritm de crestere economica din Uniunea Europeana.Partidele de opozitie vor sa isi uneasca fortele la alegerile locale, in ideea de a pune capat fragmentarii care a ajutat partidul Fidesz sa castige sapte alegeri parlamentare, municipale si europene in ultimul deceniu.