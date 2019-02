Comisia Europeana, in razboi deschis cu Viktor Orban: Poporul ungar merita adevarul!

Ziare.

"Regretam ca trebuie sa facem acest lucru, insa noi consideram ca poporul ungar merita adevarul despre ceea ce face Comisia", a declarat o purtatoare de cuvant CE, Mina Andreeva.Raspunsul este dat "in numele Comisiei Europene, iar (comisarului ungar insarcinat cu Educatia si Tineretul) Tibor Navracsics face parte din ea", a declarat ea.Tibor Navracsics este membru al Partidului Fidesz-Uniunea Civica Ungara al lui Orban."Campania Guvernului ungar deformeaza adevarul si cauta sa prezinte o fotografie sumbra a unui complot vizand sa creasca migratia catre Europa. Adevarul este ca nu exista un complot. Afirmatiile Guvernului ungar sunt, in cel mai rau caz, incorecte in plan factual, in cel mai bun caz, foarte inselatoare", afirma CE in argumentul sau de sapte raspunsuri date celor sapte acuzatii proferate de catre Guvernul ungar.CE a postat online acest document si l-a difuzat pe conturile sale pe Twitter.Guvernul national-conservator al premierului Viktor Orban, membru al Partidului Popular European (PPE), a lansat saptamana trecuta o campanie sub sloganul "Si voi aveti dreptul sa stiti ce pregateste Bruxellesul".Afisele sunt ilustrate cu fetele lui Jean-Claude Juncker, presedintele CE si membru PPE, si miliardarului american de origine ungara Georges Soros, tapul ispasitor al lui Orban si nationalistilor.Cei doi sunt acuzati ca vor sa oblige statele membre UE sa accepte refugiati si sa incerce sa slabeasca punctele de trecere ale frontierelor nationale.Ofensiva lansata de Orban a deschis o dezbatere in cadrul PPE intre sustinatori ai excluderii sale si cei care prefera ca acesta sa ramana in formatiune, cu scopul de a-l putea incadra si a evita astfel sa se alieze altor lideri antieuropeni.Juncker s-a pronuntat in mai multe randuri in favoarea excluderii lui Orban si a partidului acestuia din PPE, insa capul de lista al PPE in alegerile europene, germanul Manfred Weber se opune.PPE este dominat de CDU si CSU, cele doua partide conservatoare germane, iar cancelarul Angela Merkel este reprezentanta familiei conservatoare in cadrul Consiliului European.O prima dezbatere interna a PPE este prevazuta miercurea viitoare, in cadrul grupului sau in Parlamentul European (PE).