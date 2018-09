Corespondenta din Strasbourg: Viktor Orban raspunde dur Parlamentului European, unde se discuta incalcarea statului de drept in Ungaria

Ziare.

Viktor Orban a jonglat, marti, in Parlamentul European reunit la Strasbourg, cu temele care l-au consacrat politic in 1989 - anticomunismul - si cele care i-au consolidat puterea autoritara din ultimii ani - crestinismul si anti-imigratia."Stiu ca v-ati hotarat deja, ca o majoritate va aproba raportul si ca discursul meu nu va va schimba parerea.O tara care este membra a familiei natiunilor crestin-europene de peste 1.000 de ani.Ungaria a luptat pentru libertate si democratie.Aceia care acuza Ungaria sunt cei care nu au trebuit sa isi asume riscuri, ei vor sa ii condamne pe cei care au lupta contra comunsimului", a spus liderul de la Budapesta, intr-o dezbatere cruciala pentru Ungaria, la care Orban a tinut sa fie prezent, dar la care a intarziat aproape 15 minute.", a spus transant premierul maghiar.Viktor Orban a folosit si tema anti-imigratie, care i-a definit ultimele mandate."Ungaria va fi pedepsita pentru ca a refuzat sa fie o tara de imigranti. Am construit un gard, am aparat Ungaria de migrantii ilegali, e prima data cand UE isi pedepseste proprii graniceri.Oricare va fi decizia, Ungaria nu va accepta acest santaj, Ungaria se va apara impotriva migratilor. Fiecare stat membru are dreptul de a-si organiza viata in propria tara", a concluzionat Orban.Daca raportul initiat de eurodeputata Judith Sargentini (ecologisti) va trece de votul programat pentru miercuri, la Strasbourg, Ungaria risca sa devina cel de-al doilea stat, dupa Polonia, in cazul careia se va activa Articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene pentru incalcarea statului de drept. Aceasta ar putea insemna, concret, suspendarea dreptului de vot in Consiliul UE.Raportul Sargentini mentioneaza politicile duse de Guvernul Orban fata de ONG-uri, calusul pus libertatii de exprimare a presei, situatia de la Universitatea Central-Europeana din Budapesta, dar si clientelismul politic.Totodata, raportul mentioneaza sincopele din legislatia electorala.Amintim ca, la inceputul lunii octombrie, starea democratiei romanesti va fi pe agenda europeana, in urma protestului din 10 august si a reprimarii violente a acestuia. Nu e de asteptat ca premierul Viorica Dancila sa isi faca aparitia, asa cum a facut-o, asumat, premierul maghiar.Nu ar fi prima data cand Viorica Dancila rateaza oportunitatea de a da explicatii, in numele Romaniei, in plenul PE.In luna februarie, premierul roman a absentat de la dezbaterea privind modificarile pe care puterea politica de la Bucuresti le adusese legislatiei din justitie. Un episod inedit a fost marcat atunci de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care nu a fost lasat sa ia cuvantul, pentru ca regulile nu permiteau acest lucru.