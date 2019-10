Cum se recastiga Primaria de la partidul-mamut: Unitatea Opozitiei l-a infrant pe Viktor Orban la Budapesta

Ziare.

com

In primul rand, Opozitia a fost unita, spunesi autor al unei monografii complexe si nuantate despre amiralul Horthy.Am intrebat-o la cald pe Catherine Horel cum sa citim rezultatul alegerilor locale din Ungaria -"Este efectiv prima sa infrangere electorala din 2006 si este un moment semnificativ, cred eu, chiar daca in restul tarii ramane puternic ancorat la putere.Ne putem intreba daca pierderea Budapestei - care seamana cu pierderea recenta a alegerilor in Istanbul de catre Erdogan - va avea un efect de cascada. Legislativele sunt programate abia pentru 2022 si se pot intampla multe pana atunci.Victoria in Budapesta a unui tanar aminteste de cea a lui Gabor Demszky din 1990, a carui venire la conducerea capitalei a marcat anii de tranzitie. Totusi, Demszky nu avea ambitii nationale precum Karacson, care se prezinta de trei ani ca rivalul lui Orban; asadar, pentru el primaria nu este decat o trambulina - cum a fost si primaria Parisului pentru Chirac - pentru a accede la conducerea unei tari de altminteri foarte centralizate si in care capitala joaca un rol dominant.In primul rand unitatea Opozitiei, dar si cresterea valului de nemultumire care a depasit nivelul unor elite educate de la Budapesta. Orasele care apartineau deja Opozitiei (Szeged, de exemplu) au confirmat primarii din partea acesteia, si sunt unele chiar, precum Pecs, unde Opozitia a castigat in fata primarilor ce apartineau Puterii.O alta explicatie ar fi scandalurile de toate felurile (coruptie sau cu tenta sexuala) care au afectat pozitia FIDESZ.Au aparut si personalitati noi, un element interesant si promitator, mai ales ca la acest capitol, pana acum, Opozitia suferea enorm, in special socialistii din MSZP. Cred ca mobilizarea miscarilor alternative, care vor sa se separe de politica partidelor traditionale, a jucat de asemenea un rol foarte mare (Parbeszed, Momentum, DK)".Este consecvent politicii indreptate impotriva elitelor urbane, in favoarea "oamenilor pamantului", o constanta a vietii politice ungare de la sfarsitul secolului al XIX-lea si pana acum, ceea ce era de altfel si esenta doctrinei regimului lui Horthy dintre cele doua razboiale mondiale (dar nu numai, sa ne amintim de sloganul lui Petain din timpul ocupatiei naziste a Frantei: "Pamantul nu minte )".Pur si simplu, baza electorala a partidului lui Orban este concentrata in micile localitati rurale, acolo unde discursul sau anti-rromi si anti-imigratie prinde cel mai bine, acolo unde oamenii fara o educatie politica consistenta asculta doar ce le spun reprezentantii autoritatilor si nu mai cauta informatie independenta pe Internet sau in alta parte.Cu toate acestea, este evident ca FIDESZ nu mai are de unde sa creasca, tinand cont de scaderea natalitatii in mediul rural si de emigrarea tinerilor catre marile orase sau in strainatate.Important este ca orasele de dimensiune medie se reorienteaza acum catre Opozitie, iar asta poate anunta o schimbare dramatica."Nu trebuie sa cadem aici in capcana unei comparatii sistematice. Anul trecut, PiS nu a reusit rezultate pe masura asteptarilor in alegerile locale, iar rezultatele cu care FIDESZ a castigat in alegerile legislative din Ungaria aratau deja semnele schimbarii".