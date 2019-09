Decizie drastica luata de FK Csikszereda dupa ce un fotograf l-a criticat pe premierul Ungariei

Ziare.

Prin intermediul unui comunicat , cei de la Csikszereda spun ca fotograful Zsolt Halmagyi l-a insultat pe presedintele clubului si apoi a facut comentarii referitoare la premierul Ungariei si la implicarea vecinilor nostri de la Vest in sportul romanesc."Zsolt Halmagyi, un angajat al Sportfoto Press, l-a insultat pe presedintele lui FK Csikszereda la Gala Sportului din Harghita 2018 si a facut comentarii referitoare la premierul Ungariei si la sistemul maghiar de sprijin al sportului. Comportmentul este complet inacceptabil pentru noi", au transmis reprezentantii formatiei din Miercurea Ciuc.Fotograful de la care a pornit intreaga disputa sustine ca lucrurile sunt departe de adevar.Intr-o interventie in ProSport , acesta povesteste ca diferendul a plecat de la un contract pe care l-a avut cu cei de la Miercurea Ciuc si care a fost platit cu mare intarziere, el negand vehement orice implicare politica."Guvernul este sponsor, dar eu nu am treaba cu Guvernul. Eu m-am referit ca avand un suport asa in spate, care e treaba de nu pot sa plateasca? Deci, practic, am facut referire ca managementul este de rahat. Ca un manager sa nu stie ca are datorie, in loc sa isi ceara scuze... Deci, practic, mi-am vrut banii. Intre timp s-a rezolvat, dar cu nu stiu cate luni intarziere", a declarat acesta.FK Csikszereda este una dintre formatiile din Romania ce beneficiaza de finantare din partea Guvernului Ungariei.