Guvernul lui Viktor Orban vrea un control si mai puternic al instantelor si scolilor independente

Ziare.

com

O propunere inaintata Parlamentului in aceasta saptamana prevede consolidarea Curtii Constitutionale, unde majoritatea judecatorilor au fost deja alesi de partidul de guvernamant transmite Reuters.De cand a preluat puterea in urma cu aproape un deceniu, partidul Fidesz al premierului Viktor Orban si-a inasprit controlul asupra mass-media si instantelor, intrand deseori in conflict cu Uniunea Europeana.La inceputul acestei luni, guvernul a renuntat la planul de a crea tribunale administrative separate.Dar a promis ca va adopta o lege pentru accelerarea proceselor administrative in care sunt implicate institutii guvernamentale, iar ministrul Justitiei, Judit Varga, a inaintat in aceasta saptamana un proiect de 200 de pagini.Legea le-ar permite institutiilor de stat sa atace la Curtea Constitutionala deciziile instantelor inferioare daca cred ca sentintele le incalca drepturile lor constitutionale sau le restrictioneaza autoritatea.Amnesty International a atras atentia ca proiectul de lege ar consolida controlul Curtii Constitutionale asupra instantelor inferioare.Comitetul Helsinki din Ungaria a transmis la randul sau ca propunerea ar permite guvernului sa canalizeze cazurile sensibile din punct de vedere politic spre Curtea Constitutionale, care a luat deseori decizii in favoarea guvernului in trecut.Curtea Constitutionala are 15 membri, alesi de un parlament in care Fidesz are o majoritate de doua treimi.Varga a spus ca guvernul urmareste sa ofere "un cadru de lucru clar" pentru legislatia administrativa si sa accelereze procesele in apel.Orban spune ca Fidesz a obtinut victorii repetate in alegeri dupa 2010, iar majoritatea sa larga din parlament ii da dreptul sa faca schimbari.Guvernul a inaintat de asemenea in parlament un proiect de lege care ar obliga scolile independente sa aplice din nou pentru licentiere in 2020, astfel ca viitoarea loc functionare depinde de aprobarea ministrului responsabil cu Educatia.Scolile alternative - ale caror metode de predare si curricula difera de cele ale scolilor de stat - vor trebui sa aplice pentru o noua licenta pana in aprilie. Institutiile de educatie care nu vor face acest lucru nu vor avea dreptul sa mai functioneze in viitorul an scolar."De acum inainte, ministrul Educatiei va decide asa cum are chef ce scoli vor putea functiona sau nu", a spus Marton Asboth, avocat in cadrul Uniunii pentru Libertati Civice din Ungaria.Initiatorii proiectului de lege sustin ca acesta va asigura compatibilitatea intre scoli.Alianta Waldorf din Ungaria, un grup de scoli alternative, a transmis ca legea va pune capat recunoasterii de catre stat a metodelor de predare alternative.Miliardarul american de origine maghiara George Soros a fost deja in disputa cu guvernul de la Budapesta in privinta educatiei. Universitatea Centrala Europeana pe care a creat-o la Budapesta a fost nevoita sa isi deschida un campus la Viena in acest an dupa ce a spus ca programele sale de predare esentiale au fost fortate sa se mute din Ungaria