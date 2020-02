Guvernul Orban vrea sa indoctrineze ungurii de mici si a schimbat radical programa scolara. Profesorii protesteaza: Nu voi preda fascismul!

Ziare.

com

Ministrul ungar al Resurselor Umane, Miklos Kasler, a anuntat vineri finalizarea programei scolare revizuite (National Fundamental Curriculum - NAT), in care se vor regasi cele mai eficiente practici internationale alaturi de valorile si traditiile Ungariei, potrivit agentiei MTI.Noua programa cuprinde informatii despre construirea unei "vieti de familie armonioase", iar obiectivul este ca, la orizontul anului 2030, tinerii unguri sa fie printre cei mai buni din lume datorita unui sistem de educatie publica ce incorporeaza valorile europene si metodele educationale moderne, a mai spus ministrul.El a mai precizat ca stiintele umaniste au fost revizuite in continut si structura si vor cuprinde instrumente noi care sa evidentieze identitatea nationala.Noua programa din invatamantul primar si secundar mai are ca obiectiv aplicarea unor metode mai eficiente de predare a limbilor straine, in timp ce educatia va fi conceputa pe baza culturii digitale moderne si a tendintelor actuale pe piata muncii, a mentionat de asemenea ministrul Miklos Kasler.Insa Uniunea Democratica a Profesorilor (PDSZ) a facut apel la proteste fata de aceste schimbari, inscrise acum in lege."Este problematic atunci cand un cadru educational se bazeaza mai degraba pe ideologie decat pe principii profesionale", afirma aceasta uniune intr-o declaratie postata pe website-ul ei, cerand retragerea noii programe scolare.Profesori de istorie si literatura au emis declaratii separate in care se plang ca in noua programa sunt favorizati autorii nationalisti si agendele acestora.De pilda, printre cei mai importanti zece scriitori se regaseste si Ferenc Herczeg, un sustinator inflacarat al dictatorului italian fascist Benito Mussolini, lipsind scriitorul Imre Kertesz, laureat al premiului Nobel pentru Literatura in anul 2002 pentru lucrarile sale ample despre experienta Holocaustului, noteaza Reuters."Aceasta programa cere o declarare constanta a ideilor ideologice, morale.(...) Poate servi doar ca programa a unei dictaturi", considera Gyorgy Fenyo, director adjunct al Asociatiei Profesorilor de Literatura.Intrebat despre aceste critici, un purtator de cuvant al Guvernului Viktor Orban a raspuns ca noua programa a fost "elaborata de cei mai buni experti ai Ungariei dupa indelungi discutii de specialitate".Dar profesorii care protesteaza au inceput sa posteze pe retelele de socializare fotografii cu hashtagul #noNAT si mesaje precum "Nu voi preda fascismul".