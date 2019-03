"Idiotii utili" ai lui Orban

Orban - un deget mijlociu aratat doamnei Merkel

O noua conducere pentru PPE

Ziare.

com

Dar daca Orban trebuie sa plece, la fel trebuie sa faca si sustinatorii sai.Viktor Orban ii considera pe criticii sai din Partidul Popularilor Europeni (PPE) drept niste "idioti utili", niste personalitati slabe. Si are dreptate. Opusul barbatului macho din Ungaria este politicianul german de categoria usoara Manfred Weber, de la Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria.Seful grupului parlamentar al PPE a trasat deja prea des in public "linii rosii" peste care aparent nu se poate trece, dar peste care Orban a dansat mereu fara probleme. Si fara consecinte. Asa ca a urmat pasul urmator.. Orban a fost cel care a condus dansul, PPE s-a lasat condus si vrajit.Weber vrea sa devina urmatorul presedinte al Comisiei Europene si se bazeaza in acest sens si pe voturile Ungariei. Orban stie acest lucru si ii canta in struna lui Weber.Acasa, insa, la Budapesta, el da frau liber presei aservite sa ii loveasca cu tot prostul gust aferent pe Jean-Claude Juncker & Co.. Dar nu este nimic nou: esenta populismului de pusta este permanenta stare de campanie electorala, in care trebuie identificati tot timpul noi dusmani.Tapul ispasitor perfect este multimiliardarul evreu George Soros, care ar trage chipurile sforile la Bruxelles in favoarea extinderii migratiei spre Europa, dupa cum latra mereu de patru ani incoace propaganda din Ungaria.Bavaria stie toate aceste lucruri, dar il foloseste la randul ei pe Orban pe post de deget mijlociu aratat Angelei Merkel.In plus, in Ungaria exista interese economice germane. Constructorii auto germani iubesc productia din Ungaria: Mercedes, Audi, BMW - toti au investit deja miliarde in imperiul lui Orban si continua sa o faca - impozitele reduse, lucratorii specializati de calitate, sindicatele slabe reprezinta adevarate atractii. Intamplator, sediul central al Audi se afla taman in circumscriptia electorala a lui Seehofer.Orban isi umple astfel vistieria si se prezinta drept capitan al mediului de afaceri. O situatie de tip, profitabila pentru toti.Criticile la adresa lui Orban s-au pierdut pana acum in ceata din PPE. "Vom reglementa situatia in interior, asa avem mai mare influenta asupra lui" - aceasta a fost ani la rand mantra PPE.Conservatorii au preferat sa-i arate cu degetul pe rivalii lor politici: voi social-democratii aveti la randul vostru figuri dubioase in randurile voastre, precum politicienii romani Ponta sau Dragnea.Seful PPE, Joseph Daul, si Manfred Weber faceau mai departe activ campanie electorala pentru Orban, in timp ce acesta ataca societatea civila ungara si Central European University, o institutie de studii superioare privata.La Budapesta erau deja peste tot afisele cu mesajul "Stop Bruxelles" - finantate chiar din banii nostri! Oligarhii lui Orban abuzeaza fara scrupule de fondurile europene, ginerele sau si-a umplut buzunarele - fara consecinte, in ciuda unor dosare incriminante groase ale agentiei europene anti-frauda OLAF. Investigatiile din Ungaria au fost suspendate.Colega lui Orban din PPE, Ingeborg Grable, vrea sa ingreuneze acest abuz, ea vegheaza in Parlamentul European asupra banilor contribuabililor europeni.Grable este o fana a procuraturii europene: aceasta instanta poate actiona la nivel transnational in cadrul UE. Guvernul Ungariei se opune.Orientat ideologic spre dreapta radicala, cu tendinte tot mai autocrate, Orban ar fi instalat la Budapesta un sistem "iliberal" corupt, acuza Frank Engel, seful conservatorilor din Luxemburg. El se intreaba ce mai cauta inca Orban in PPE.Atat doamna Grable, cat si domnul Engel au dreptate, dar ambii sunt ignorati. Iar conducerea PPE a continuat sa vorbeasca de "valorile europene". Aceasta conducere s-a facut complice a lui Orban. Acesti oameni din fruntea PPE sunt "idiotii utili" ai premierului ungar.Scrisorile a numeroase partide membre in grupul PPE trimise presedintelui acestui grup parlamentar Daul au un mesaj dublu: aceste formatiuni s-au saturat de Orban. Dar ele sunt si un vot de neincredere pentru Daul si Weber, care i-au protejat prea mult timp pe acesti populisti de pusta.Chiar ei i-au permis lui Orban sa devina atat de mare pentru a reprezenta un pericol real pentru Europa. Timpul lui Orban in PPE a expirat. Odata cu el, insa, ar trebui sa plece si Daul si Weber. Doar asa poate PPE sa-si recastige credibilitatea. Ar fi un serviciu facut Europei.