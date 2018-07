Insurectia lui Viktor Orban - Ungaria se intoarce spre Unchiul Sam

Cornstein a pledat in fata comitetul Senatului pentru Politica Externa pentru intarirea relatiilor dintre cele doua state, mai ales pe "dimensiunea de securitate", in contextul unei "performante de exceptie a economiei ungare in timpul mandatelor Orban"

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Nemeth, fostul primar din Csepel, caricaturizat pentru stilul sau gregar la Budapesta (un fel de Zaroni local), este proaspat numit adjunct al primului militar ministru al Apararii din ultimii 25 de ani, generalul Tibor Benko, fost sef al statului major maghiar.in care sa fie reprezentate Ungaria, Slovenia, Slovacia si Croatia. Cu sprijinul Germaniei, Orban a propus la summit-ul NATO din acesta luna infiintarea respectivului detasament de comanda, care sa ofere Budapestei pozitia de lider regional in centrul flancului estic al aliantei.reluarea orientarii pro-occidentale si, mai ales, reluarea unei pozitii favorizate a regentului Orban pe langa centrul puterii mondiale (Washington-ul).. Mitchell vine in acesta pozitie din rolul de presedinte al, un think-tank specializat pe Europa de Est si Centrala, cu un birou in regiune (Varsovia) iar. Vizita lui Szijjarto de atunci de la Washington era "acompaniata" (ce convenabila coincidenta!) de catre o scrisoare a unui grup de senatori si-i republicani (proaspat intorsi dintr-o vizita "de documentare" la Budapesta), catre secretarul de stat de atunci, Rex Tillerson, prin care ii cereau acestuia sa suspende fondul guvernamental american care sprijina "presa obiectiva" de la Budapesta (anti-Orban)., de aceasta data cu noul secretar de stat Mike Pompeo (prima dupa foarte multi ani), prilej cu care adjunctul lui Orban proclama comuniunea de interese maghiaro-americana in a determina Romania sa isi puna gazul din Marea Neagra la picioarele ambitiilor Budapestei.O luna mai tarziu, presedintele Janos Ader il primea pe noul ambasador american de la Budapesta, David B. Cornstein, un apropiat al cercului din jurul presedintelui Trump. Ca si Donald Trump, Cornstein este-ez si are casa de vacanta la Palm Beach. Magnat al comertului cu bijuterii foarte scumpe,Si iata si finalul apoteotic: dupa summit-ul NATO de la Bruxelles din 12 iulie,. Asta, dupa ce, cu doar o luna inainte, acelasi Orban inaugura Monumentul Victimelor Ocupatiei Sovietice Ei bine, explicatia tine de aparitia in viata politica a liderului maghiar a unui politician cu care are multe lucruri in comun: ambii au devenit premieri in anii 90, fiind cei mai tineri premieri ai tarilor lor, ambii au revenit dupa multi ani de opozitie si ambii au castigat apoi cate trei mandate. In timpul traversarii "desertului opozitiei",. Cei doi evrei au reusit sa il retransforme pe Orban in liderul de succes care a spulberat puterea socialista la alegerile din 2010.In 2017, in luna iulie, Netanyahu efectueaza prima sa vizita la Budapesta pentru a se intalni cu proscrisul Viktor Orban, considerat de catre multi specialisti ca fiind promotorul unui anti-semitism provenit din cultul pentru figurile politice ale perioadei Horthy. Cu acel prilej,. Efortul celor doi lobby-isti a fost suplimentat cu sprijinul influentului ambasador israelian in SUA, Ron Dermer (apropiat al premierului Netanyahu), astfel incat ungurilor au reinceput sa li se deschida usile in capitala americana, totul culminand cu intalnirea Pompeo- Szijjarto de la sfarsitul lui mai 2018 Saptamana care se incheie acum a marcat prima vizita oficiala a lui Orban la Ierusalim, prilej cu care: s-a recules la Zidul Plangerii si nu si-a programat si o intalnire cu liderul arabilor palestinieni Mahmoud Abbas la Ramallah, asa cum cerea conduita oficiala a Uniunii Europene.Iata cum,; in toata aceasta perioada, Budapesta a inceput sa iasa din izolare si in interiorul Uniunii Europene, atat datorita pozitionarii favorabile fata de noua stea de la Roma, Matteo Salvini, cat si datorita fragilizarii extreme a pozitiei Angelei Merkel.Recent re-valorizatul atasament maghiar la valorile atlantismului se sprijina, totusi, pe o realitate economica puternic vizibila in fundal:(daca ne gandim la afilierea finala a companiei investitoare), cu peste 1.700 de companii americane prezente pe solul maghiar si cu peste 100.000 angajati ai acestora. De altfel, Aeroportul International Ferenc Liszt este legat de zboruri directe cu New York, Philadelphia si Chicago, iar recent firme americane reputate au anuntat investitii majore in Ungaria, in domenii de varf (automobile electrice "self-driving") sau in domeniul clasic al energiei (General Electric si ExxonMobil).Abilitatea de a se situa printre putinele capitale europene unde deciziile administratiei Trump nu au fost criticate niciodata a permis Budapestei sa clameze (si acum sa fie si crezuta) ca Ungaria impartaseste cu America dorinta de a proteja "valorile si mostenirea iudeo-crestine" Sesizand alunecarea lui Viktor Orban inapoi in zona atlantista, Vladmir Putin l-a sunat pe acesta imediat dupa summit-ul NATO de la Bruxelles si l-a invitat la finala Campionatului Mondial de Fotbal din 15 iulie; Orban a aparut la intalnirea cu Putin dintr-o excursie privata, convenabil aranjata la Moscova si Sankt Petersburg in aceeasi perioada...Iata cum,Asta in vreme ce Bucurestiul isi cauta inca o pozitie clara si echilibrata fata de Ierusalim, dupa disputa oribila dintre presedinte si PSD pe tema ambasadei noastre in Israel si in vreme ce relatia mult mai veche si mai nenuantata dintre Romania si statul evreu pare marcata de inconsistenta si stangacii.Treptat-treptat, Orban, ajutat si de perioada lunga petrecuta in fruntea Ungariei, rescrie istoria de balans diplomatic a lui Ceausescu din anii '70, oferindu-si o maxima expunere internationala. Cine o juca, la noi, rolul cenusiului Janos Kadar din aceiasi ani 70?