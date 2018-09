Liderii PPE nu i-au dat afara partidul lui Viktor Orban, asa cum voia Juncker

Ziare.

Juncker a facut propunerea in acest sens, in cadrul unei reuniuni a liderilor PPE, desfasurata in marja summit-ului informal al Uniunii Europene, care a avut loc miercuri si joi la Salzburg, a precizat Antal Rogan, contactat telefonic de MTI la Salzburg.Acesta a mentionat ca "din pacate" presedintele CE si-a lansat propunerea in momentul in care Viktor Orban nu se mai afla in sala reuniunii, pentru ca plecase la o intalnire de patru minute cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei. Programul era stiut dinainte, a explicat purtatorul de cuvant.In orice caz, liderii PPE au respins clar propunerea lui Jean Claude Juncker, a adaugat Rogan.