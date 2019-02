Partidul Moderat din Suedia cere scoaterea Fidesz din Partidul Popular European

Ziare.

Ulf Kristersson, liderul partidului suedez, a declarat pentru Aftonbladet: "Scopul nostru este, conform regulilor PPE, sa obtinem sustinerea a sapte partide membre din cinci tari diferite pentru a exclude Fidesz"."Este destul de evident ca Fidesz nu isi va schimba atitudinea privind valorile sale fundamentale", a adaugat el.Pana in prezent, liderii PPE l-au protejat pe Orban, fiind constienti de importanta celor 12 locuri ale Fidesz in Parlamentul European.Tot vineri, cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat ca gaseste campania lui Orban ca fiind "inacceptabila". De asemenea, premierul croat Andrej Plenkovic a afirmat ca aceasta "transmite mesajul gresit privind politicile de imigratie ale UE ".Kristersson a declarat ca partidul sau va lua "o decizie oficiala" privind excluderea Fidesz la o sedinta de partid de saptamana viitoare.Sara Skyttedal, principalul candidat al Moderatilor pentru alegerile europarlamentare, a afirmat ca este "normal sa existe diferente de opinie intr-o organizatie care aduna 80 de partide".Insa ea a adaugat ca "trebuie sa existe o comunitate de valori care sa respecte principiile statului de drept"."Din pacate, vedem ca Fidesz nu respecta acest lucru", a precizat Skyttedal.Guvernul de la Budapesta a lansat saptamana aceasta o campanie finantata de stat care include panouri stradale, reclame in ziare si videoclipuri in care sunt atacati Juncker si omul de afaceri George Soros . Campania a reaprins o dezbatere intensa in Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta privind statutul de membru al gruparii Fidesz, partidul condus de Orban.Bruxellesul se afla sub controlul "unei majoritati pro-migratie", a afirmat Orban in interviul sau saptamanal acordat postului de radio de stat Kossuth, acuzandu-l pe Juncker ca cere legalizarea migratiei in Europa.Acuzand "elita de la Bruxelles " ca nu este obisnuita cu criticile, Orban a comparat blocul european cu Imperiul Habsburgic, afirmand: "Nu este posibil sa ne indreptam spre o campanie ca si cum este sfarsitul secolului 19 pe timpul lui Franz Joseph si sa spunem ca totul este in regula, totul este foarte bine, in timp ce una dintre cele mai mari economii din lume a parasit Uniunea Europeana si milioane de migranti au intrat in UE".